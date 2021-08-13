14 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых интересных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, а также покажут, что прячет в своем доме Геннадий Витер. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 14 августа 2021 года вы узнаете:

Какие интересные события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время?

Кто из селебрити не выносит своих коллег и постоянно с ними конфликтует?

Что интересного Ирина Федишин найдет в доме Гены Витра?

Кого из селебрити уволили с работы?

Чем ради славы и успеха пришлось пожертвовать Хелене Бонэм Картер?

Кто из знаменитостей готов пойти на все ради карьеры?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 14.08.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 14.08.2021: какие события произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время, а аткже что прячет в своем доме Геннадий Витер

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 14.08.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 14.08.2021: какие события произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время, а аткже что прячет в своем доме Геннадий Витер

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