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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 14.08.2021

13.08.2021

14 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых интересных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, а также покажут, что прячет в своем доме Геннадий Витер. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 14 августа 2021 года вы узнаете:

  • Какие интересные события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время?
  • Кто из селебрити не выносит своих коллег и постоянно с ними конфликтует?
  • Что интересного Ирина Федишин найдет в доме Гены Витра?
  • Кого из селебрити уволили с работы?
  • Чем ради славы и успеха пришлось пожертвовать Хелене Бонэм Картер?
  • Кто из знаменитостей готов пойти на все ради карьеры?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 14.08.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 14.08.2021: какие события произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время, а аткже что прячет в своем доме Геннадий Витер

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 14.08.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 14.08.2021: какие события произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время, а аткже что прячет в своем доме Геннадий Витер

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