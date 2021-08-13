«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 14.08.2021
13.08.2021
14 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых интересных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, а также покажут, что прячет в своем доме Геннадий Витер. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 14 августа 2021 года вы узнаете:
- Какие интересные события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время?
- Кто из селебрити не выносит своих коллег и постоянно с ними конфликтует?
- Что интересного Ирина Федишин найдет в доме Гены Витра?
- Кого из селебрити уволили с работы?
- Чем ради славы и успеха пришлось пожертвовать Хелене Бонэм Картер?
- Кто из знаменитостей готов пойти на все ради карьеры?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 14.08.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 14.08.2021
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