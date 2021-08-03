Арсен Мирзоян рассказал, изменял ли своей жене

Он ― любимец миллионов женщин, неисправимый романтик, который уже давно отдал свое сердце единственной женщине, ― Арсен Мирзоян. Ведущие передачи о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» ― Надежда Матвеева и Григорий Решетник ― решили выяснить, изменял ли певец своей жене, а также как у него складываются отношения со звездной тещей? Подробности в материале.

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Ведущие проекта решили разузнать некоторые тайны из жизни Арсена Мирзояна. Так, в начале разговора певец пофилософствовал о сложности разных профессий. По мнению Арсена, быть певцом ― дело серьезное. Ведь когда ты работаешь, скажем, на заводе, всегда можно уйти от ответственности. А вот артист себе такого позволить не может, потому что, если напортачит кто-то из команды селебрити, виноватым окажется все же артист.

Также певец посетовал на трудности, которые возникли у всех исполнителей во время карантина. Арсен признался, что из-за ограничений ему сложно планировать выступления, ведь есть вероятность того, что их придется переносить. Но, несмотря на это, он все же планирует в ноябре дать концерт, посвященный юбилею своего творчества ― десятилетию работы на сцене.

А вот дальше поднимались щепетильные темы. Так, Арсен признался, что никогда не изменял своей жене. Более того, у него даже мыслей таких не возникало. Еще бы! Ведь за их отношениями следит практически вся страна!

Что ж, остается выяснить, ревнует ли Тоня своего мужа и контролирует ли его? Однако певец уверен: она его любит и всегда дает свободу действий. Например, Тоня никогда не заставит мужа сидеть дома, если у него появится возможность уехать на гастроли.

«Да она меня сама выгонит из дома и скажет: “Иди и зарабатывай деньги!”, ― признался Арсен. ― Единственное, чего недостает нашим отношениям с Тоней, ― это время для двоих».

Хотите узнать, был ли у Арсена Мирзояна секс по дружбе, а также как складываются у него отношения с тещей ― Ниной Матвиенко? Смотрите подробности в видео.

Video: Арсен Мирзоян рассказал, изменял ли своей жене Ведущие Неймовірної правди про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, изменял ли певец своей жене, а также как у него складываются отношения со звездной тещей?

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