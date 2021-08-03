Футболист Александр Зинченко стал отцом

Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и Сборной Украины Александр Зинченко и его жена Влада Седан впервые стали родителями. 1 августа у пары родилась дочь. Подробности читайте в материале.

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1 августа у полузащитника Сборной Украины родилась дочь. Радостной новостью футболист поделился на своей странице в Instagram.

«Родная, спасибо тебе. Вы ― моя жизнь», ― так трогательно подписал молодой отец фото с новорожденной дочерью.

Практически на следующий день молодая мама, журналистка Влада Седан, опубликовала новое фото с ребенком. Блогер была не так многословна, оставив под постом лишь дату рождения дочери ― 01.08.2021.

Подписчики пары не сдерживали своих эмоций. Они поздравили Владу и Александра с рождением малышки и пожелали ей долгих и счастливых лет жизни.

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