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Футболіст Олександр Зінченко став батьком
03.08.2021
Півзахисник англійського футбольного клубу «Манчестер Сіті» і Збірної України Олександр Зінченко та його дружина Влада Седан вперше стали батьками. 1 серпня у пари народилася дочка. Деталі читайте в матеріалі.
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1 серпня у півзахисника Збірної України народилася дочка. Радісною новиною футболіст поділився на своїй сторінці в Instagram.
«Рідна, спасибі тобі. Ви ― моє життя» , ― так зворушливо підписав молодий батько фото з новонародженою донечкою.
Наступного дня молода мама, журналістка Влада Седан, опублікувала нове фото з дитиною. Блогерка була не така багатослівна. Вона залишила під постом тільки дату народження дочки ― 01.08.2021.
Підписники пари не стримували своїх емоцій. Вони привітали Владу та Олександра з народженням дитини і побажали їй довгих та щасливих років життя.
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