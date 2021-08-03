Арсен Мірзоян розповів, чи зраджував своїй дружині

Він ― улюбленець мільйонів жінок, невиправний романтик, який уже давно віддав своє серце одній-єдиній, ― Арсен Мірзоян. Ведучі передачі про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок» — Надія Матвєєва і Григорій Решетник — вирішили з’ясувати, чи зраджував співак своїй дружині, а також як у нього складаються взаємини із зірковою тещею? Подробиці в матеріалі.

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Ведучі проєкту вирішили вивідати деякі таємниці з життя Арсена Мірзояна. Так, на початку розмови співак пофілософствував про складність різних професій. На думку Арсена, бути співаком ― справа серйозна. Адже, коли ти працюєш, скажімо, на заводі, завжди можна уникнути відповідальності. А ось артист собі такого дозволити не може, бо, якщо напартачить хтось із команди селебріті, винуватим виявиться все ж артист.

Також співак поскаржився на складнощі, які виникли у всіх виконавців під час карантину. Арсен зізнався, що через обмеження йому важко планувати виступи, адже є ймовірність того, що їх доведеться переносити. Та, незважаючи на це, він усе ж планує в листопаді дати концерт, присвячений ювілею своєї творчості ― десятиріччю роботи на сцені.

А ось далі піднімалися чутливі теми. Так, Арсен зізнався, що ніколи не зраджував своїй дружині. Ба більше, у нього навіть думок таких не виникало. Ще б пак! Адже за їхніми стосунками стежить практично вся країна!

Що ж, залишається з’ясувати, чи ревнує Тоня свого чоловіка і чи контролює його? Однак співак упевнений: дружина його кохає і завжди дає свободу. Наприклад, Тоня ніколи не змусить чоловіка сидіти вдома, якщо в нього з’явиться можливість виїхати на гастролі.

«Так вона мене сама вижене з дому і скаже: “Іди й заробляй гроші!”, ― зізнався Арсен. ― Єдине, чого бракує нашим стосункам із Тонею, ― це час для двох».

Хочете дізнатися, чи був у Арсена Мірзояна секс по дружбі, а також як складаються в нього взаємини з тещею ― Ніною Матвієнко? Дивіться подробиці у відео.

Video: Арсен Мірзоян розповів, чи зраджував своїй дружині Ведучі Неймовірної правди про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з'ясувати, зраджував Арсен Мірзоян своїй дружині, а також як у нього складаються стосунки із зірковою тещею?

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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