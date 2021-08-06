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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 07.08.2021

06.08.2021

7 серпня в 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються таємниці з життя Олександра Пономарьова, а також розкажуть, хто з селебріті пожертвував кар’єрою заради сім’ї. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 7 серпня 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Які таємниці зі свого життя розкриє Олександр Пономарьов?
  • Хто з селебріті пожертвував кар’єрою заради сім’ї?
  • Чи всі секрети зі свого життя розкриє Олег Кензов у рубриці «Було не було»?
  • Хто з селебріті навмисно завдавав собі болю?
  • Чим довелося пожертвувати Майклу Джексону заради популярності?
  • Хто із зірок створив успішні мезальянси?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 07.08.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 07.08.2021: Які таємниці зі свого життя розкриє Олександр Пономарьов, а також хто з селебріті пожертвував кар'єрою заради сім'ї

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