7 серпня в 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються таємниці з життя Олександра Пономарьова, а також розкажуть, хто з селебріті пожертвував кар’єрою заради сім’ї. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Арсен Мірзоян розповів, чи зраджував своїй дружині

У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 7 серпня 2021 року ви дізнаєтеся:

Які таємниці зі свого життя розкриє Олександр Пономарьов?

Хто з селебріті пожертвував кар’єрою заради сім’ї?

Чи всі секрети зі свого життя розкриє Олег Кензов у рубриці «Було не було»?

Хто з селебріті навмисно завдавав собі болю?

Чим довелося пожертвувати Майклу Джексону заради популярності?

Хто із зірок створив успішні мезальянси?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 07.08.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 07.08.2021: Які таємниці зі свого життя розкриє Олександр Пономарьов, а також хто з селебріті пожертвував кар'єрою заради сім'ї

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.