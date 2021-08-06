«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 07.08.2021
06.08.2021
7 серпня в 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються таємниці з життя Олександра Пономарьова, а також розкажуть, хто з селебріті пожертвував кар’єрою заради сім’ї. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 7 серпня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Які таємниці зі свого життя розкриє Олександр Пономарьов?
- Хто з селебріті пожертвував кар’єрою заради сім’ї?
- Чи всі секрети зі свого життя розкриє Олег Кензов у рубриці «Було не було»?
- Хто з селебріті навмисно завдавав собі болю?
- Чим довелося пожертвувати Майклу Джексону заради популярності?
- Хто із зірок створив успішні мезальянси?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 07.08.2021
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