7 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают тайны из жизни Александра Пономарева, а также расскажут, кто из селебрити пожертвовал карьерой ради семьи. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 7 августа 2021 года вы узнаете:

Какие тайны из своей жизни раскроет Александр Пономарев?

Кто из селебрити пожертвовал карьерой ради семьи?

Все ли секреты из своей жизни раскроет Олег Кензов в рубрике «Было не было»?

Кто из селебрити намеренно причинял себе боль?

Чем пришлось пожертвовать Майклу Джексону ради популярности?

Кто из звезд создал успешные мезальянсы?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 07.08.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 07.08.2021: Какие тайны из своей жизни раскроет Александр Пономарев, а также кто из селебрити пожертвовал карьерой ради семьи

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