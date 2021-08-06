«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 07.08.2021
06.08.2021
7 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают тайны из жизни Александра Пономарева, а также расскажут, кто из селебрити пожертвовал карьерой ради семьи. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 7 августа 2021 года вы узнаете:
- Какие тайны из своей жизни раскроет Александр Пономарев?
- Кто из селебрити пожертвовал карьерой ради семьи?
- Все ли секреты из своей жизни раскроет Олег Кензов в рубрике «Было не было»?
- Кто из селебрити намеренно причинял себе боль?
- Чем пришлось пожертвовать Майклу Джексону ради популярности?
- Кто из звезд создал успешные мезальянсы?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 07.08.2021
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