31 липня о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються таємниці з життя Арсена Мірзояна, а також розкажуть про найцікавіші події, які відбулися у світі шоу-бізнесу за останній місяць. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 31 липня 2021 року ви дізнаєтеся:

Які цікаві події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній місяць?

Кого із зірок можна справедливо назвати героєм?

Які таємниці про себе і свою дружину розповість Арсен Мірзоян в ексклюзивному інтерв’ю?

Кому зі знаменитостей вдалося зберегти хороші взаємини з колишніми? І як зірки розривають стосунки?

Як міцний горішок Брюс Вілліс досягав визнання мільйонів?

Кому із зірок довелося здолати тисячі перешкод, щоб стати батьками?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 31.07.2021 Неймовірна правда про зірок випуск от31.07.2021: які таємниці про себе і свою дружину розповість Арсен Мірзоян, а також які цікаві події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній місяць?

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