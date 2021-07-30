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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 31.07.2021

30.07.2021

31 липня о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються таємниці з життя Арсена Мірзояна, а також розкажуть про найцікавіші події, які відбулися у світі шоу-бізнесу за останній місяць. Детальніше читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Григорій Решетник: У новому сезоні на глядачів чекає ще більше неймовірних одкровень від зірок

У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 31 липня 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Які цікаві події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній місяць?
  • Кого із зірок можна справедливо назвати героєм?
  • Які таємниці про себе і свою дружину розповість Арсен Мірзоян в ексклюзивному інтерв’ю?
  • Кому зі знаменитостей вдалося зберегти хороші взаємини з колишніми? І як зірки розривають стосунки?
  • Як міцний горішок Брюс Вілліс досягав визнання мільйонів?
  • Кому із зірок довелося здолати тисячі перешкод, щоб стати батьками?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 31.07.2021

Неймовірна правда про зірок випуск от31.07.2021: які таємниці про себе і свою дружину розповість Арсен Мірзоян, а також які цікаві події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній місяць?

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