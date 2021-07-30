«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 31.07.2021
30.07.2021
31 липня о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються таємниці з життя Арсена Мірзояна, а також розкажуть про найцікавіші події, які відбулися у світі шоу-бізнесу за останній місяць. Детальніше читайте в матеріалі.
Більше на тему: Григорій Решетник: У новому сезоні на глядачів чекає ще більше неймовірних одкровень від зірок
У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 31 липня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Які цікаві події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній місяць?
- Кого із зірок можна справедливо назвати героєм?
- Які таємниці про себе і свою дружину розповість Арсен Мірзоян в ексклюзивному інтерв’ю?
- Кому зі знаменитостей вдалося зберегти хороші взаємини з колишніми? І як зірки розривають стосунки?
- Як міцний горішок Брюс Вілліс досягав визнання мільйонів?
- Кому із зірок довелося здолати тисячі перешкод, щоб стати батьками?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 31.07.2021
Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=