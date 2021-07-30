Григорій Решетник: У новому сезоні на глядачів чекає ще більше неймовірних одкровень від зірок

31 липня о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленої передачі про життя знаменитостей ― «Неймовірна правда про зірок». Ведучий Григорій Решетник розповів, що чекає на глядачів у новому сезоні, а також розкрив кілька таємниць, пов’язаних з проєктом. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Ведучий проєкту Григорій Решетник зізнався, що з нетерпінням чекає початку нового сезону, адже вже цієї суботи глядачі побачать ще більше цікавих новин, ексклюзивних інтерв’ю та запаморочливих зізнань зірок про своє життя.

«Нарешті, карантин трохи послабили і зірки стали більш доступними. А отже, у нас є можливість відвідати заходи, на яких присутні селебріті, і особисто поговорити, безпосередньо поставити найбільш дражливі запитання і побачити їхню реакцію».

Також Григорій Решетник зізнався, що в новому сезоні «Неймовірної правди про зірок» на глядачів чекають цікаві рубрики, у тому числі й на соціальну тематику.

«Ми хочемо, щоб наші глядачі розуміли, як важливо бути щасливим. Також на прикладі зірок хочемо показати, що знаменитості ― такі ж, як і ми. Вони живуть звичайним життям і стикаються з тими самими проблемами, що й звичайні люди. Але часто селебріті показують, як потрібно виходити з тієї чи іншої життєвої ситуації та рухатися вперед».

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтесь у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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