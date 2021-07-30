Григорий Решетник: В новом сезоне зрителей ждет еще больше невероятных откровений от звезд

31 июля в 9:30 на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона любимой передачи о жизни знаменитостей ― «Неймовірна правда про зірок». Ведущий Григорий Решетник рассказал, что ждет зрителей в новом сезоне, а также раскрыл несколько тайн, связанных с проектом. Все детали читайте в материале.

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Ведущий проекта Григорий Решетник признался, что ждет с нетерпением начала нового сезона, ведь уже в эту субботу зрители увидят еще больше интересных новостей, эксклюзивных интервью и головокружительных признаний звезд о своей жизни.

«Наконец-то, карантин немного ослабили и звезды стали более доступными. А значит, у нас есть возможность посетить мероприятия, на которых присутствуют селебрити, и лично поговорить, непосредственно задать самые щекотливые вопросы и увидеть их реакцию».

Также Григорий Решетник признался, что в новом сезоне «Неймовірної правди про зірок» зрителей ждут интересные рубрики, в том числе и на социальную тематику.

«Мы хотим, чтобы наши зрители понимали, как важно быть счастливым. Также на примере звезд хотим показать, что знаменитости — такие же, как и мы. Они живут обычной жизнью и сталкиваются с теми же проблемами, что и обычные люди. Но часто селебрити показывают, как нужно выходить из той или иной жизненной ситуации и двигаться вперед».

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок». Смотрите каждую субботу в 09:30.

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