31 июля на СТБ состоится премьера нового сезона проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Его ведущие – Надежда Матвеева и Григорий Решетник – продолжат раскрывать инсайдерскую информацию об украинских и голливудских звездах. Как и прежде, программа будет выходить по субботам в утреннем слоте 9:30.

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В премьерных эпизодах зрители не только узнают самые интересные и актуальные новости о любимчиках миллионов, но и побывают у них в гостях. Журналисты проекта выведают подробности личной жизни знаменитостей, тайны их прошлого, правила отношений с возлюбленными, с детьми и близкими. Команда программы отправится к ним за кулисы и домой, проведет ревизию в автомобиле, пообщается с их семьей и поклонниками, чтобы показать зрителям все самое интересное. В эфире прозвучит еще больше откровенных признаний и неожиданных фактов о жизни звезд.

«В новом сезоне зрителя встретят любимые Григорий Решетник и Надя Матвеева. Они вернулись из отпуска, и у них накопилось много интересной информации и новых форматов. Всех секретов раскрывать не будем, но мы побываем в гостях у звёзд, увидим, где они жили и кем работали раньше, узнаем, какие домашние питомцы обитают у знаменитостей дома и почему популярность иногда вредит жизни селебрити», – рассказывает руководитель проекта Дмитрий Слободян.

Руководитель проекта – Дмитрий Слободян, шеф-редактор – Юлия Черненко, креативный продюсер – Вениамин Вегерчук.

Video: На СТБ стартует новый сезон проекта «Неймовірна правда про зірок» 31 июля на СТБ состоится премьера нового сезона проекта о жизни селебрити Неймовірна правда про зірок. Его ведущие – Надежда Матвеева и Григорий Решетник – продолжат раскрывать инсайдерскую информацию о звездах. Как и прежде, программа будет выходить по субботам в утреннем слоте 9:30.

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