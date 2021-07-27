31 липня на СТБ відбудеться прем’єра нового сезону проєкту про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Його ведучі – Надія Матвєєва і Григорій Решетник – продовжать розкривати інсайдерську інформацію про українських і голлівудських знаменитостей. Як і раніше, програма виходитиме щосуботи в ранковому слоті 9:30.

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У прем’єрних епізодах глядачі не тільки дізнаються найцікавіші та найактуальніші новини про улюбленців мільйонів, а й побувають у них в гостях. Журналісти проєкту вивідають подробиці особистого життя знаменитостей, таємниці їхнього минулого, правила стосунків з коханими, з дітьми та близькими. Команда програми вирушить до них за лаштунки та додому, проведе ревізію в автомобілі, поспілкується з їхньою родиною та шанувальниками, щоб показати глядачам усе найцікавіше. В ефірі прозвучить ще більше відвертих зізнань і несподіваних фактів про життя зірок.

«У новому сезоні глядача зустрінуть улюблені Григорій Решетник та Надя Матвєєва. Вони повернулися з відпустки, і в них накопичилося багато цікавої інформації та нових форматів. Усіх секретів розкривати не будемо, але ми побуваємо в гостях у зірок, побачимо, де вони жили й ким працювали раніше, дізнаємося, які домашні улюбленці живуть у знаменитостей вдома і чому популярність іноді шкодить життю селебріті», – розповідає керівник проєкту Дмитро Слободян.

Керівник проєкту – Дмитро Слободян, шеф-редакторка – Юлія Черненко, креативний продюсер – Веніамін Вегерчук.

Video: На СТБ стартує новий сезон проєкту «Неймовірна правда про зірок» 31 липня на СТБ відбудеться прем'єра нового сезону проєкту про життя селебріті Неймовірна правда про зірок. Його ведучі - Надія Матвєєва і Григорій Решетник - продовжать розкривати інсайдерську інформацію про зірок. Як і раніше, програма виходитиме по суботах в ранковому слоті 9:30.

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