Добірка літніх образів Надії Матвєєвої

Надія Матвєєва — еталон жіночої краси і бездоганного стилю. А ще — приклад того, якою шикарною може бути жінка. Редакція STB.UA зібрала найактуальніші приклади літніх нарядів теле- і радіоведучої в одному матеріалі. Усе, щоб ви знали, як складати модні луки для повсякденних та урочистих подій. Детальніше дивіться в матеріалі.

Ведуча програми «Неймовірна правда про зірок» на телеканалі СТБ Надія Матвєєва є прихильницею стилю леді-лайк. Витончені сукні А-силуету, класичного крою і, особливо, сукні довжини міді не тільки підкреслюють витончену фігуру ведучої, а й додають їй жіночності та елегантності.

Однак і брючні костюми Надії не чужі. Вони надають її образу строгості та сексуальності.

Оскільки Надія Матвєєва просто обожнює спорт, зокрема захоплюється скандинавською ходьбою, то у своєму Instagram частенько ділиться з підписниками фото з ранкових або вечірніх прогулянок. До слова, такий вид спорту дуже корисний, адже в ньому задіяні всі групи м’язів.

Що говорити про вечірні образи Надії? Вони розкішні! Ведуча проєкту про життя селебріті є однією з найшикарніших жінок на українському телебаченні. І своїм прикладом надихає багатьох.

