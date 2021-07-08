Подборка летних образов Надежды Матвеевой

Надежда Матвеева — эталон женской красоты и безупречного стиля. А еще — пример того, какой шикарной может быть женщина. Редакция STB.UA собрала самые актуальные примеры летних нарядов теле- и радиоведущей в одном материале. Все, чтобы вы знали, как составлять модные луки для повседневных и торжественных событий. Подробнее смотрите в материале.

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Ведущая программы «Неймовірна правда про зірок» на телеканале СТБ Надежда Матвеева является приверженкой стиля леди-лайк. Утонченные платья А-силуэта, классического кроя и, особенно, платья длины миди не только подчеркивают точеную фигуру ведущей, но и прибавляют ей женственности и элегантности.

Однако и брючные костюмы Надежде не чужды. Они добавляют ее образу строгости и сексуальности.

Поскольку Надежда Матвеева просто обожает спорт, в частности увлекается скандинавской ходьбой, то в своем Instagram частенько делится с подписчиками фото с утренней или вечерней прогулки. К слову, такой вид спорта очень полезный, ведь в нем задействованы все группы мышц.

Что говорить о вечерних образах Надежды? Они — великолепны! Ведущая проекта о жизни селебрити является одной из самых шикарных женщин на украинском телевидении. И своим примером вдохновляет многих.

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