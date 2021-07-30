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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 31.07.2021

30.07.2021

31 июля в 9:30 на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают тайны из жизни Арсена Мирзояна, а также расскажут о самых интересных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса за последний  месяц. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 31 июля 2021 года вы узнаете:

  • Какие интересные события в мире шоу-бизнеса произошли за последний месяц?
  • Кого из звезд можно по праву назвать героем?
  • Какие тайны о себе и своей жене расскажет Арсен Мирзоян во время эксклюзивного интервью?
  • Кому из знаменитостей удалось сохранить хорошие отношения с бывшими? И как звезды разрывают отношения?
  • Как крепкий орешек Брюс Уиллис добивался признания миллионов?
  • Кому из звезд пришлось преодолеть тысячи преград, чтобы стать родителями?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 31.07.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от31.07.2021: какие тайны о себе и своей жене расскажет Арсен Мирзоян, а также какие интересные события в мире шоу-бизнеса произошли за последний месяц?

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