«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 31.07.2021
30.07.2021
31 июля в 9:30 на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают тайны из жизни Арсена Мирзояна, а также расскажут о самых интересных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса за последний месяц. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 31 июля 2021 года вы узнаете:
- Какие интересные события в мире шоу-бизнеса произошли за последний месяц?
- Кого из звезд можно по праву назвать героем?
- Какие тайны о себе и своей жене расскажет Арсен Мирзоян во время эксклюзивного интервью?
- Кому из знаменитостей удалось сохранить хорошие отношения с бывшими? И как звезды разрывают отношения?
- Как крепкий орешек Брюс Уиллис добивался признания миллионов?
- Кому из звезд пришлось преодолеть тысячи преград, чтобы стать родителями?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 31.07.2021
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