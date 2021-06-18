«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 19.06.2021

19 червня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як Надя Дорофєєва відреагує на нападки хейтерів, а також дізнаються, як Анатолій Анатоліч прокоментує найпопулярніші чутки про себе. Детальніше читайте в матеріалі.

У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 19 червня 2021 року ви дізнаєтеся:

Як Надя Дорофєєва відреагує на нападки хейтерів?

Хто з селебріті не спілкується з батьками?

Як Анатолій Анатоліч прокоментує найпопулярніші чутки про себе?

Які таємниці про Олега Собчука розкриють його діти?

Хто з селебріті став жертвою анорексії?

Кого із зірок покинули батьки?

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