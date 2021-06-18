19 июня в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как Надя Дорофеева отреагирует на нападки хейтеров, а также узнают, как Анатолий Анатолич прокомментирует самые популярные слухи о себе. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: Марина Боржемская рассказала, как правильно бороться с лишним весом

В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 19 июня 2021 года вы узнаете:

Как Надя Дорофеева отреагирует на нападки хейтеров?

Кто из селебрити не общается с родителями?

Как Анатолий Анатолич прокомментирует самые популярные слухи о себе?

Какие тайны об Олеге Собчуке раскроют его дети?

Кто из знаменитостей стал жертвой анорексии?

Кого из звезд бросили родители?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.06.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 19.06.2021: какие события за последнее время произошли в мире шоу-бизнеса, а также о какаих тайнах из своей жизни расскажет Надя Дорофеева

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.06.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 19.06.2021: какие события за последнее время произошли в мире шоу-бизнеса, а также о какаих тайнах из своей жизни расскажет Надя Дорофеева

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.