«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.06.2021
18.06.2021
19 июня в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как Надя Дорофеева отреагирует на нападки хейтеров, а также узнают, как Анатолий Анатолич прокомментирует самые популярные слухи о себе. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 19 июня 2021 года вы узнаете:
- Как Надя Дорофеева отреагирует на нападки хейтеров?
- Кто из селебрити не общается с родителями?
- Как Анатолий Анатолич прокомментирует самые популярные слухи о себе?
- Какие тайны об Олеге Собчуке раскроют его дети?
- Кто из знаменитостей стал жертвой анорексии?
- Кого из звезд бросили родители?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.06.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.06.2021
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