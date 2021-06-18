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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.06.2021

18.06.2021

19 июня в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как Надя Дорофеева отреагирует на нападки хейтеров, а также узнают, как Анатолий Анатолич прокомментирует самые популярные слухи о себе. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 19 июня 2021 года вы узнаете:

  • Как Надя Дорофеева отреагирует на нападки хейтеров?
  • Кто из селебрити не общается с родителями?
  • Как Анатолий Анатолич прокомментирует самые популярные слухи о себе?
  • Какие тайны об Олеге Собчуке раскроют его дети?
  • Кто из знаменитостей стал жертвой анорексии? 
  • Кого из звезд бросили родители?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.06.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 19.06.2021: какие события за последнее время произошли в мире шоу-бизнеса, а также о какаих тайнах из своей жизни расскажет Надя Дорофеева

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 19.06.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 19.06.2021: какие события за последнее время произошли в мире шоу-бизнеса, а также о какаих тайнах из своей жизни расскажет Надя Дорофеева

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