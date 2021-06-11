«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 12.06.2021
11.06.2021
12 червня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, які події останнім часом відбулися у світі шоу-бізнесу, а також дізнаються таємниці з життя Амадора Лопеса. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 12 червня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Які події за останній час відбулися у світі шоу-бізнесу?
- Що про своє життя розповість Амадор Лопес?
- Хто з селебріті попрощався з життям перед глядачами?
- Хто із зірок опинився в болючому любовному трикутнику?
- Які незвичайні хобі є у відомого ведучого Олександра Педана?
- Які труднощі на шляху до слави довелося долати Камерон Діаз?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 12.06.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 12.06.2021
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