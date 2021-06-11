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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 12.06.2021

11.06.2021

12 июня в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, какие события за последнее время произошли в мире шоу-бизнеса, а также узнают тайны из жизни Амадора Лопеса. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 12 июня 2021 года вы узнаете:

  • Какие события за последнее время произошли в мире шоу-бизнеса?
  • Что о своей жизни расскажет Амадор Лопес?
  • Кто из селебрити простился с жизнью перед зрителями?
  • Кто из звезд оказался в мучительном любовном треугольнике?  
  • Какие необычные хобби есть у известного ведущего Андрея Педана? 
  • Через какие трудности на пути к славе пришлось пройти Камерон Диаз?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 12.06.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 12.06.2021: какие события за последнее время произошли в мире шоу-бизнеса, а также о какаих тайнах из своей жизни расскажет Амадор Лопес

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 12.06.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 12.06.2021: какие события за последнее время произошли в мире шоу-бизнеса, а также о какаих тайнах из своей жизни расскажет Амадор Лопес

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