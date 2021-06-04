«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 05.06.2021
04.06.2021
5 червня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як пройшов концерт рок-гурту «Океан Ельзи», а також дізнаються про таємниці Ірини Федишин. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 5 червня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Як пройшов концерт рок-гурту «Океан Ельзи»?
- Які таємниці про себе розкаже Ірина Федишин?
- Хто з селебріті виховує особливих діток?
- Кого з вагітних зірок світового шоу-бізнесу кинули чоловіки?
- Із якими проблемами довелося боротися Олі Цибульській на шляху до слави?
- Які таємниці зі свого життя приховує Венсан Кассель?
- Кого з артистів вважають білою вороною?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 05.06.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 05.06.2021
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