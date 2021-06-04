5 июня в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прошел концерт рок-группы «Океан Эльзы», а также узнают о тайнах Ирины Федишин. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 5 июня 2021 года вы узнаете:

Как прошел концерт рок-группы «Океан Эльзы»?

Какие тайны о себе расскажет Ирина Федишин?

Кто из селебрити воспитывает особенных деток?

Кого из беременных звезд мирового шоу-бизнеса бросили мужчины?

С какими проблемами пришлось бороться Оле Цибульской на пути к славе?

Какие тайны из своей жизни скрывает Венсан Кассель?

Кого из артистов считают белой вороной?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.06.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 05.06.2021: как прошел концерт рок-группы Океан Эльзы, а также о каких тайнах из своей жизни расскажет Ирины Федишин

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.06.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 05.06.2021: как прошел концерт рок-группы Океан Эльзы, а также о каких тайнах из своей жизни расскажет Ирины Федишин

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