«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.06.2021
04.06.2021
5 июня в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прошел концерт рок-группы «Океан Эльзы», а также узнают о тайнах Ирины Федишин. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 5 июня 2021 года вы узнаете:
- Как прошел концерт рок-группы «Океан Эльзы»?
- Какие тайны о себе расскажет Ирина Федишин?
- Кто из селебрити воспитывает особенных деток?
- Кого из беременных звезд мирового шоу-бизнеса бросили мужчины?
- С какими проблемами пришлось бороться Оле Цибульской на пути к славе?
- Какие тайны из своей жизни скрывает Венсан Кассель?
- Кого из артистов считают белой вороной?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.06.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.06.2021
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