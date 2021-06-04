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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.06.2021

04.06.2021

5 июня в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прошел концерт рок-группы «Океан Эльзы», а также узнают о тайнах Ирины Федишин. Подробнее читайте в материале.

нппз

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 5 июня 2021 года вы узнаете:

  • Как прошел концерт рок-группы «Океан Эльзы»?
  • Какие тайны о себе расскажет Ирина Федишин?
  • Кто из селебрити воспитывает особенных деток?
  • Кого из беременных звезд мирового шоу-бизнеса бросили мужчины?
  • С какими проблемами пришлось бороться Оле Цибульской на пути к славе?
  • Какие тайны из своей жизни скрывает Венсан Кассель?
  • Кого из артистов считают белой вороной?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.06.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 05.06.2021: как прошел концерт рок-группы Океан Эльзы, а также о каких тайнах из своей жизни расскажет Ирины Федишин

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.06.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 05.06.2021: как прошел концерт рок-группы Океан Эльзы, а также о каких тайнах из своей жизни расскажет Ирины Федишин

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