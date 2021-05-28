«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 29.05.2021
28.05.2021
29 травня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються, які таємниці про себе розкриє Тимур Мірошниченко, а також розкажуть, хто з селебріті наважився народити дитину після сорока. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 29 травня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Які цікаві події відбулися у світі шоу-бізнесу останнім часом?
- Які драматичні історії сталися з найвідомішими коміками сучасності?
- Які секрети зі свого життя розкриє Тимур Мірошниченко?
- Хто з селебріті вирішив народити дитину після сорока років?
- Як склалася доля акторів легендарного серіалу «Друзі»?
- Хто із зірок пропагує бодипозитив?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 29.05.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 29.05.2021
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