29 травня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються, які таємниці про себе розкриє Тимур Мірошниченко, а також розкажуть, хто з селебріті наважився народити дитину після сорока. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 29 травня 2021 року ви дізнаєтеся:

Які цікаві події відбулися у світі шоу-бізнесу останнім часом?

Які драматичні історії сталися з найвідомішими коміками сучасності?

Які секрети зі свого життя розкриє Тимур Мірошниченко?

Хто з селебріті вирішив народити дитину після сорока років?

Як склалася доля акторів легендарного серіалу «Друзі»?

Хто із зірок пропагує бодипозитив?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 29.05.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 29.05.2021: які таємниці про себе розкриє Тимур Мірошниченко, а також хто з селебріті зважився народити дитину після сорока

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 29.05.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 29.05.2021: які таємниці про себе розкриє Тимур Мірошниченко, а також хто з селебріті зважився народити дитину після сорока

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