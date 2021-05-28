29 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают, какие тайны о себе раскроет Тимур Мирошниченко, а также расскажут, кто из селебрити решился родить ребенка после сорока. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 29 мая 2021 года вы узнаете:

Какие интересные события произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время?

Какие драматические истории произошли с самыми известными комиками современности?

Какие секреты из своей жизни раскроет Тимур Мирошниченко?

Кто из селебрити решил родить ребенка после сорока лет?

Как сложились судьбы актеров легендарного сериала «Друзья»?

Кто из звезд пропагандирует бодипозитив?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 29.05.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 29.05.2021: какие тайны о себе раскроет Тимур Мирошниченко, а также кто из селебрити решился родить ребенка после сорока

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 29.05.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 29.05.2021: какие тайны о себе раскроет Тимур Мирошниченко, а также кто из селебрити решился родить ребенка после сорока

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