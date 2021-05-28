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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 29.05.2021

28.05.2021

29 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают, какие тайны о себе раскроет Тимур Мирошниченко, а также расскажут, кто из селебрити решился родить ребенка после сорока. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 29 мая 2021 года вы узнаете:

  • Какие интересные события произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время? 
  • Какие драматические истории произошли с самыми известными комиками современности?
  • Какие секреты из своей жизни раскроет Тимур Мирошниченко?
  • Кто из селебрити решил родить ребенка после сорока лет?
  • Как сложились судьбы актеров легендарного сериала «Друзья»?
  • Кто из звезд пропагандирует бодипозитив?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 29.05.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 29.05.2021: какие тайны о себе раскроет Тимур Мирошниченко, а также кто из селебрити решился родить ребенка после сорока

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 29.05.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 29.05.2021: какие тайны о себе раскроет Тимур Мирошниченко, а также кто из селебрити решился родить ребенка после сорока

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