«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 29.05.2021
28.05.2021
29 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают, какие тайны о себе раскроет Тимур Мирошниченко, а также расскажут, кто из селебрити решился родить ребенка после сорока. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 29 мая 2021 года вы узнаете:
- Какие интересные события произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время?
- Какие драматические истории произошли с самыми известными комиками современности?
- Какие секреты из своей жизни раскроет Тимур Мирошниченко?
- Кто из селебрити решил родить ребенка после сорока лет?
- Как сложились судьбы актеров легендарного сериала «Друзья»?
- Кто из звезд пропагандирует бодипозитив?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 29.05.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 29.05.2021
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