«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 22.05.2021
21.05.2021
22 травня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як пройшли півфінали пісенного конкурсу Євробачення, а також дізнаються, які таємниці про себе розкриє Влад Яма. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 22 травня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Як пройшли півфінали пісенного конкурсу Євробачення?
- Які таємниці про себе і свою сім’ю розкриє Влад Яма?
- Хто із зірок відсидів термін у в’язниці?
- Як Марина Боржемська відреагує на провокаційні запитання журналістів проєкту в рубриці «Було ― не було»?
- Хто з зірок утік із власного весілля?
- Через що довелося пройти неперевершеному Віллу Сміту на шляху до успіху?
- Хто зі знаменитостей став жертвою аб’юзу?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 22.05.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 22.05.2021
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