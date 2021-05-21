22 травня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як пройшли півфінали пісенного конкурсу Євробачення, а також дізнаються, які таємниці про себе розкриє Влад Яма. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 22 травня 2021 року ви дізнаєтеся:

Як пройшли півфінали пісенного конкурсу Євробачення?

Які таємниці про себе і свою сім’ю розкриє Влад Яма?

Хто із зірок відсидів термін у в’язниці?

Як Марина Боржемська відреагує на провокаційні запитання журналістів проєкту в рубриці «Було ― не було»?

Хто з зірок утік із власного весілля?

Через що довелося пройти неперевершеному Віллу Сміту на шляху до успіху?

Хто зі знаменитостей став жертвою аб’юзу?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 22.05.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 22.05.2021: як пройшли півфінали пісенного конкурсу Євробачення, а також, які таємниці про себе розкриє Влад Яма

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 22.05.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 22.05.2021: як пройшли півфінали пісенного конкурсу Євробачення, а також, які таємниці про себе розкриє Влад Яма

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