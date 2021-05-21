«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 22.05.2021
21.05.2021
22 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прошли полуфиналы песенного конкурса Евровидение, а также узнают, какие тайны о себе раскроет Влад Яма. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 22 мая 2021 года вы узнаете:
- Как прошли полуфиналы песенного конкурса Евровидение?
- Какие тайны о себе и своей семье раскроет Влад Яма?
- Кто из звезд отсидел срок в тюрьме?
- Как Марина Боржемская отреагирует на провокационные вопросы журналистов проекта в рубрике «Было ― не было»?
- Кто из селебрити сбежал из собственной свадьбы?
- Через что пришлось пройти непревзойденному Уиллу Смиту на пути к успеху?
- Кто из знаменитостей стал жертвой абьюза?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 22.05.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 22.05.2021
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