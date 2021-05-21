22 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прошли полуфиналы песенного конкурса Евровидение, а также узнают, какие тайны о себе раскроет Влад Яма. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 22 мая 2021 года вы узнаете:

Как прошли полуфиналы песенного конкурса Евровидение?

Какие тайны о себе и своей семье раскроет Влад Яма?

Кто из звезд отсидел срок в тюрьме?

Как Марина Боржемская отреагирует на провокационные вопросы журналистов проекта в рубрике «Было ― не было»?

Кто из селебрити сбежал из собственной свадьбы?

Через что пришлось пройти непревзойденному Уиллу Смиту на пути к успеху?

Кто из знаменитостей стал жертвой абьюза?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 22.05.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 22.05.2021: как прошли полуфиналы песенного конкурса Евровидение, а также, какие тайны о себе раскроет Влад Яма

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 22.05.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 22.05.2021: как прошли полуфиналы песенного конкурса Евровидение, а также, какие тайны о себе раскроет Влад Яма

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