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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 22.05.2021

21.05.2021

22 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прошли полуфиналы песенного конкурса Евровидение, а также узнают, какие тайны о себе раскроет Влад Яма. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 22 мая 2021 года вы узнаете:

  • Как прошли полуфиналы песенного конкурса Евровидение?
  • Какие тайны о себе и своей семье раскроет Влад Яма?
  • Кто из звезд отсидел срок в тюрьме? 
  • Как Марина Боржемская отреагирует на провокационные вопросы журналистов проекта в рубрике «Было ― не было»?
  • Кто из селебрити сбежал из собственной свадьбы? 
  • Через что пришлось пройти непревзойденному Уиллу Смиту на пути к успеху? 
  • Кто из знаменитостей стал жертвой абьюза?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 22.05.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 22.05.2021: как прошли полуфиналы песенного конкурса Евровидение, а также, какие тайны о себе раскроет Влад Яма

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 22.05.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 22.05.2021: как прошли полуфиналы песенного конкурса Евровидение, а также, какие тайны о себе раскроет Влад Яма

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