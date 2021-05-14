15 травня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються, як Арсен Мірзоян прокоментує найпопулярніші чутки про себе, а також покажуть, у яких будинках воліють жити зірки. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 15 травня 2021 року ви дізнаєтеся:

Які події у світі шоу-бізнесу відбулися останнім часом?

У яких будинках воліють жити селебріті?

Хто з зіркових мам залишив своїх дітей на виховання іншим людям?

Як Арсен Мірзоян прокоментує найпопулярніші чутки про себе?

Як склалася доля учасниць популярного дівочого гурту Spice Girls?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 15.05.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 15.05.2021: як Арсен Мірзоян прокоментує найпопулярніші чутки про себе, а також у яких будинках воліють жити зірки

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