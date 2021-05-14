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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 15.05.2021

14.05.2021

15 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают, как Арсен Мирзоян прокомментирует самые популярные слухи о себе, а также покажут, в каких домах предпочитают жить звезды. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 15 мая 2021 года вы узнаете:

  • Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время? 
  • В каких домах предпочитают жить селебрити?
  • Кто из звездных мам оставил своих детей на воспитание другим людям?
  • Как Арсен Мирзоян прокомментирует самые популярные слухи о себе?
  • Как сложилась судьба участниц популярной девичей группы Spice Girls?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 15.05.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 15.05.2021: как Арсен Мирзоян прокомментирует самые популярные слухи о себе, а также в каких домах предпочитают жить звезды

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