«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 15.05.2021
14.05.2021
15 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают, как Арсен Мирзоян прокомментирует самые популярные слухи о себе, а также покажут, в каких домах предпочитают жить звезды. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 15 мая 2021 года вы узнаете:
- Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время?
- В каких домах предпочитают жить селебрити?
- Кто из звездных мам оставил своих детей на воспитание другим людям?
- Как Арсен Мирзоян прокомментирует самые популярные слухи о себе?
- Как сложилась судьба участниц популярной девичей группы Spice Girls?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 15.05.2021
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