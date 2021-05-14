15 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают, как Арсен Мирзоян прокомментирует самые популярные слухи о себе, а также покажут, в каких домах предпочитают жить звезды. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 15 мая 2021 года вы узнаете:

Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время?

В каких домах предпочитают жить селебрити?

Кто из звездных мам оставил своих детей на воспитание другим людям?

Как Арсен Мирзоян прокомментирует самые популярные слухи о себе?

Как сложилась судьба участниц популярной девичей группы Spice Girls?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 15.05.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 15.05.2021: как Арсен Мирзоян прокомментирует самые популярные слухи о себе, а также в каких домах предпочитают жить звезды

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