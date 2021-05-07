8 травня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються, як Євген Літвінкович прокоментує найпопулярніші чутки про себе, а також розкажуть, які зміни відбулися в організації пісенного конкурсу Євробачення-2021. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2021: учасниця від Словенії Ana Soklič з піснею «Amen»

У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 8 травня 2021 року ви дізнаєтеся:

Що зміниться в пісенному конкурсі Євробачення-2021?

Хто з селебріті виховав неблагополучних дітей?

Як Євген Літвінкович прокоментує найпопулярніші чутки про себе?

Як зірки уявляють собі ідеальний відпочинок?

У яких умовах і де живуть представники шоу-бізнесу?

Яким насправді був відомий баскетболіст Майкл Джордан?

Хто з селебріті поставив кар’єру понад усе?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 08.05.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 08.05.2021: як Євген Літвінкович прокоментує найпопулярніші чутки про себе, а також які зміни відбулися в організації пісенного конкурсу Євробачення-2021

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.