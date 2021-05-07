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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 08.05.2021

07.05.2021

8 травня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються, як Євген Літвінкович прокоментує найпопулярніші чутки про себе, а також розкажуть, які зміни відбулися в організації пісенного конкурсу Євробачення-2021. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 8 травня 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Що зміниться в пісенному конкурсі Євробачення-2021?
  • Хто з селебріті виховав неблагополучних дітей?
  • Як Євген Літвінкович прокоментує найпопулярніші чутки про себе?
  • Як зірки уявляють собі ідеальний відпочинок?
  • У яких умовах і де живуть представники шоу-бізнесу?
  • Яким насправді був відомий баскетболіст Майкл Джордан?
  • Хто з селебріті поставив кар’єру понад усе?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 08.05.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 08.05.2021: як Євген Літвінкович прокоментує найпопулярніші чутки про себе, а також які зміни відбулися в організації пісенного конкурсу Євробачення-2021

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