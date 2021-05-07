«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 08.05.2021
07.05.2021
8 травня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються, як Євген Літвінкович прокоментує найпопулярніші чутки про себе, а також розкажуть, які зміни відбулися в організації пісенного конкурсу Євробачення-2021. Детальніше читайте в матеріалі.
Більше на тему: Євробачення-2021: учасниця від Словенії Ana Soklič з піснею «Amen»
У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 8 травня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Що зміниться в пісенному конкурсі Євробачення-2021?
- Хто з селебріті виховав неблагополучних дітей?
- Як Євген Літвінкович прокоментує найпопулярніші чутки про себе?
- Як зірки уявляють собі ідеальний відпочинок?
- У яких умовах і де живуть представники шоу-бізнесу?
- Яким насправді був відомий баскетболіст Майкл Джордан?
- Хто з селебріті поставив кар’єру понад усе?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 08.05.2021
Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=