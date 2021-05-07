8 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают, как Евгений Литвинкович прокомментирует самые популярные слухи о себе, а также какие изменения произошли в организации песенного конкурса Евровидение-2021. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 8 мая 2021 года вы узнаете:

Что изменится в песенном конкурсе Евровидение-2021?

Кто из селебрити вырастил неблагополучных детей?

Как Евгений Литвинкович прокомментирует самые популярные слухи о себе?

Как звезды представляют себе идеальный отдых?

В каких условиях и где живут представители шоу-бизнеса?

Каким на самом деле был известный баскетболист Майкл Джордан?

Кто из селебрити поставил карьеру превыше всего?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 08.05.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 08.05.2021: как Евгений Литвинкович прокомментирует самые популярные слухи о себе, а также какие изменения произошли в организации песенного конкурса Евровидение-2021

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