«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 08.05.2021
07.05.2021
8 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают, как Евгений Литвинкович прокомментирует самые популярные слухи о себе, а также какие изменения произошли в организации песенного конкурса Евровидение-2021. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 8 мая 2021 года вы узнаете:
- Что изменится в песенном конкурсе Евровидение-2021?
- Кто из селебрити вырастил неблагополучных детей?
- Как Евгений Литвинкович прокомментирует самые популярные слухи о себе?
- Как звезды представляют себе идеальный отдых?
- В каких условиях и где живут представители шоу-бизнеса?
- Каким на самом деле был известный баскетболист Майкл Джордан?
- Кто из селебрити поставил карьеру превыше всего?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 08.05.2021
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