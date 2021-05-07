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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 08.05.2021

07.05.2021

8 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают, как Евгений Литвинкович прокомментирует самые популярные слухи о себе, а также какие изменения произошли в организации песенного конкурса Евровидение-2021. Подробнее читайте в материале.

нппз

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 8 мая 2021 года вы узнаете:

  • Что изменится в песенном конкурсе Евровидение-2021?
  • Кто из селебрити вырастил неблагополучных детей?
  • Как Евгений Литвинкович прокомментирует самые популярные слухи о себе?
  • Как звезды представляют себе идеальный отдых?
  • В каких условиях и где живут представители шоу-бизнеса?
  • Каким на самом деле был  известный баскетболист Майкл Джордан?
  • Кто из селебрити поставил карьеру превыше всего?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 08.05.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 08.05.2021: как Евгений Литвинкович прокомментирует самые популярные слухи о себе, а также какие изменения произошли в организации песенного конкурса Евровидение-2021

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