«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 01.05.2021
30.04.2021
1 травня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найголовніші таємниці, які приховує Ектор Хіменес-Браво, а також покажуть, що ховає у своєму авто Олексій Тригубенко. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 1 травня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Які секрети розкриє Ектор Хіменес-Браво під час ексклюзивного інтерв’ю?
- Що ховає у своєму багажнику Олексій Тригубенко?
- Хто з зірок заробив в інтернеті цілий статок?
- Як «Go-A» готуються до пісенного конкурсу Євробачення?
- Що приховує Президент США — Джо Байден?
- Хто з селебріті кардинально змінив своє життя і пішов зі сцени?
- Хто із зірок пройде по головах заради просування кар’єрними щаблями?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 01.05.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 01.05.2021
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