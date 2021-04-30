1 травня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найголовніші таємниці, які приховує Ектор Хіменес-Браво, а також покажуть, що ховає у своєму авто Олексій Тригубенко. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 1 травня 2021 року ви дізнаєтеся:

Які секрети розкриє Ектор Хіменес-Браво під час ексклюзивного інтерв’ю?

Що ховає у своєму багажнику Олексій Тригубенко?

Хто з зірок заробив в інтернеті цілий статок?

Як «Go-A» готуються до пісенного конкурсу Євробачення?

Що приховує Президент США — Джо Байден?

Хто з селебріті кардинально змінив своє життя і пішов зі сцени?

Хто із зірок пройде по головах заради просування кар’єрними щаблями?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 01.05.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 01.05.2021: що приховує Ектор Хіменес-Браво, а також що ховає в своєму авто Олексій Тригубенко

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 01.05.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 01.05.2021: що приховує Ектор Хіменес-Браво, а також що ховає в своєму авто Олексій Тригубенко

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