«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 01.05.2021
30.04.2021
1 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых главных тайнах, которые скрывает Эктор Хименес-Браво, а также покажут, что прячет в своем авто Алексей Тригубенко. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 1 мая 2021 года вы узнаете:
- Какие секреты раскроет Эктор Хименес-Браво во время эксклюзивного интервью?
- Что прячет в своем багажнике Алексей Тригубенко?
- Кто из звезд заработал в интернете целое состояние?
- Как «Go-A» готовятся к песенном конкурсу Евровидение?
- Что скрывает Президент США — Джо Байден?
- Кто из селебрити кардинально изменил свою жизнь и ушел со сцены?
- Кто из звезд пройдет по головам ради продвижения по карьерной лестнице?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 01.05.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 01.05.2021
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