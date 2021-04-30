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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 01.05.2021

30.04.2021

1 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых главных тайнах, которые скрывает Эктор Хименес-Браво, а также покажут, что прячет в своем авто Алексей Тригубенко. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 1 мая 2021 года вы узнаете:

  • Какие секреты раскроет Эктор Хименес-Браво во время эксклюзивного интервью?
  • Что прячет в своем багажнике Алексей Тригубенко? 
  • Кто из звезд заработал в интернете целое состояние?
  • Как «Go-A» готовятся к песенном конкурсу Евровидение?
  • Что скрывает Президент США — Джо Байден?
  • Кто из селебрити кардинально изменил свою жизнь и ушел со сцены?
  • Кто из звезд пройдет по головам ради продвижения по карьерной лестнице?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 01.05.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 01.05.2021: что скрывает Эктор Хименес-Браво, а также что прячет в своем авто Алексей Тригубенко

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 01.05.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 01.05.2021: что скрывает Эктор Хименес-Браво, а также что прячет в своем авто Алексей Тригубенко

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