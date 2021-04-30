1 мая в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых главных тайнах, которые скрывает Эктор Хименес-Браво, а также покажут, что прячет в своем авто Алексей Тригубенко. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 1 мая 2021 года вы узнаете:

Какие секреты раскроет Эктор Хименес-Браво во время эксклюзивного интервью?

Что прячет в своем багажнике Алексей Тригубенко?

Кто из звезд заработал в интернете целое состояние?

Как «Go-A» готовятся к песенном конкурсу Евровидение?

Что скрывает Президент США — Джо Байден?

Кто из селебрити кардинально изменил свою жизнь и ушел со сцены?

Кто из звезд пройдет по головам ради продвижения по карьерной лестнице?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 01.05.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 01.05.2021: что скрывает Эктор Хименес-Браво, а также что прячет в своем авто Алексей Тригубенко

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 01.05.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 01.05.2021: что скрывает Эктор Хименес-Браво, а также что прячет в своем авто Алексей Тригубенко

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