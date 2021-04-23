24 квітня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найгучніші скандали за всю історію Євробачення, а також покажуть старі фото Злати Огневич. Детальніше читайте в матеріалі.

У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 24 квітня 2021 року ви дізнаєтеся:

Які скандали відбулися за всю історію пісенного конкурсу Євробачення?

Кому із зірок шоу-бізнесу соромно за молодість?

Як пройде ревізія автобуса гурту Антитіла?

Як Андре Тан проведе розбір стилю зірок?

Як в минулому виглядала Злата Огневич?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 24.04.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 24.04.2021: як в минулому виглядала Злата Огневич, а також як пройде ревізія автобуса групи Антитіла

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 24.04.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 24.04.2021: як в минулому виглядала Злата Огневич, а також як пройде ревізія автобуса групи Антитіла

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