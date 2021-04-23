«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 24.04.2021
23.04.2021
24 квітня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найгучніші скандали за всю історію Євробачення, а також покажуть старі фото Злати Огневич. Детальніше читайте в матеріалі.
У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 24 квітня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Які скандали відбулися за всю історію пісенного конкурсу Євробачення?
- Кому із зірок шоу-бізнесу соромно за молодість?
- Як пройде ревізія автобуса гурту Антитіла?
- Як Андре Тан проведе розбір стилю зірок?
- Як в минулому виглядала Злата Огневич?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 24.04.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 24.04.2021
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