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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 24.04.2021

23.04.2021

24 квітня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найгучніші скандали за всю історію Євробачення, а також покажуть старі фото Злати Огневич. Детальніше читайте в матеріалі.

У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 24 квітня 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Які скандали відбулися за всю історію пісенного конкурсу Євробачення?
  • Кому із зірок шоу-бізнесу соромно за молодість?
  • Як пройде ревізія автобуса гурту Антитіла?
  • Як Андре Тан проведе розбір стилю зірок?
  • Як в минулому виглядала Злата Огневич?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 24.04.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 24.04.2021: як в минулому виглядала Злата Огневич, а також як пройде ревізія автобуса групи Антитіла

 

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 24.04.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 24.04.2021: як в минулому виглядала Злата Огневич, а також як пройде ревізія автобуса групи Антитіла

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