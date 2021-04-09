Помер принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети II

9 квітня Букінгемський палац оголосив про смерть принца Філіпа, герцога Единбурзького, чоловіка королеви Єлизавети II. Детальніше читайте в матеріалі.

9 березня у Віндзорському палаці помер чоловік королеви Єлизавети принц Філіп. Герцог Единбурзький не дожив до свого 100-річчя два місяці.

Букінгемський палац виступив з офіційною заявою:

«Її Величність Королева з глибоким жалем оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно спочив сьогодні вранці у Віндзорському замку».

На початку 2021 року принц Філіп був госпіталізований. Як повідомили представники королівської сім’ї, герцог Единбурзький страждав на інфекційне захворювання. Однак це не був коронавірус, оскільки Філіп і Єлизавета II були вакциновані.

1 березня принца Філіпа перевели у шпиталь Святого Варфоломія, а вже через два дні йому зробили операцію на серці. 16 березня герцога виписали з лікарні.

Нагадаємо, принц Філіп одружився з принцесою Єлизаветою в 1947 році. Він був принцом-консортом найдовше в історії Сполученого Королівства. У подружжя четверо дітей, вісім онуків і 10 правнуків.

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