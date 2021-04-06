Альона Альона — феномен українського репу. Ведучі передачі про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» — Надія Матвєєва і Григорій Решетник — вирішили дізнатися, чи досі популярна співачка живе в орендованій кімнаті і чи правда, що зірці репу пропонують стати новою Холостячкою. Подробиці в матеріалі.

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За умовами експерименту Альона Альона перебуватиме в темній кімнаті, щоб ніщо не відвертало її уваги од відповідей на запитання. На руку співачці ведучі проєкту одягли спеціальний надчутливий браслет, який фіксуватиме зміни пульсу. Все для того, щоб точно бути впевненим у тому, що Альона каже правду.

І почали ведучі з найбільш актуального запитання: чи правда, що Альона Альона може стати наступною Холостячкою?

«Я не думаю, що Україна готова до того, що людина з моїми формами буде спокушати. Тим більше, що моє серце зараз зайняте. Та я вже й не пішла б, адже це було б нечесно», — зізналася співачка.

Цікаво, з ким же реперка будує стосунки? Адже ходили чутки, що це хтось зі знаменитих холостяків. Як відомо, Альона Альона має добрі взаємини з Олександром Еллертом і Андрієм Рибаком, але вони вже зайняті. Однак співачка зізналася, що їй писав іще один учасник проєкту — Ілля Рибальченко. Він навіть пропонував записати кілька провокаційних відео. Щоправда, реперка відмовила, адже розуміла, що це було тільки заради хайпу. І це, до речі, незважаючи на те, що співачка цілих два роки не ходила на побачення і відмовлялася від фізичних контактів.

Ексклюзивно для телеканалу СТБ Альона Альона трохи розповіла про свого обранця:

«Ми разом недавно. Рахунок іде не на роки, а на місяці. Він відомий як інтернет-персона. Але я не буду більше говорити. Він знає, що його можуть осудити і звинуватити, що він піариться за мій рахунок. Думаю, з часом він себе відкриє».

Хочете дізнатися, чи правда, що після того, як Альона працювала в соціальній сфері, їй довелося проходити психотерапію? А також невже співачка досі живе в орендованій кімнаті? Дивіться всі подробиці у відео!

Video: Альона Альона розповіла про свого обранця Ведучі Неймовірної правди про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили дізнатися, чи дійсно популярна співачка досі живе в орендованій кімнаті і чи правда, що зірці репу пропонують стати новою холостячкою

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся в проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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