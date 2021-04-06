Алена Алена рассказала о своем молодом человеке

Алена Алена ― феномен украинского рэпа. Ведущие передачи о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» ― Надежда Матвеева и Григорий Решетник ― решили разузнать, действительно ли популярная певица до сих пор живет в съемной комнате и правда ли, что звезде рэпа предлагают стать новой Холостячкой. Подробности в материале.

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По условиям эксперимента Алена Алена будет находиться в темной комнате, чтобы ничего не отвлекало ее от ответов на вопросы. На руку певице ведущие проекта надели специальный чувствительный браслет, который будет фиксировать изменения пульса. Все для того, чтобы точно быть уверенным в том, что Алена говорит правду.

И начали ведущие с самого животрепещущего вопроса: правда ли, что Алена Алена может стать следующей Холостячкой?

«Я не думаю, что Украина готова к тому, что человек с моими формами будет соблазнять. Тем более, что мое сердце сейчас занято. Да я бы уже и не пошла, ведь это было бы нечестно», ― призналась певица.

Интересно, с кем же рэперша строит отношения? Ведь ходили слухи, что это кто-то из знаменитых холостяков. Как известно, Алена Алена в очень хороших отношениях с Александром Эллертом и Андреем Рыбаком, но они уже заняты. Однако певица призналась, что ей писал еще один участник проекта ― Илья Рыбальченко. Он даже предлагал записать несколько провокационных видео. Правда, рэперша отказала молодому человеку, ведь понимала, что это было только ради хайпа. И это, кстати, несмотря на то, что певица целых два года не ходила на свидания и отказывалась от физических контактов.

Эксклюзивно для телеканала СТБ Алена Алена немного рассказала о своем избраннике:

«Мы вместе недавно. Счет идет не на года, а на месяцы. Он известен как интернет-персона. Но я не буду больше говорить. Он знает, что его могут осудить и обвинить, что он пиарится за мой счет. Думаю, со временем он себя откроет».

Ну, а правда ли, что после того, как Алена работала в социальной сфере, ей пришлось проходить психотерапию? А также неужели певица до сих пор живет в съемной комнате? Смотрите все подробности в видео!

Video: Алена Алена рассказала о своем молодом человеке Ведущие Неймовірної правди про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили разузнать, действительно ли популярная певица до сих пор живет в съемной комнате и правда ли, что звезде рэпа предлагают стать новой Холостячкой

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