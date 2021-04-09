Умер принц Филипп, муж королевы Елизаветы II

9 апреля Букингемский дворец объявил о смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II. Подробнее читайте в материале.

9 марта в Виндзорском дворце скончался муж королевы Елизаветы принц Филипп. Герцог Эдинбургский не дожил до своего 100-летия два месяца.

Букингемский дворец выступил с официальным заявление:

«Ее Величество Королева с глубоким сожалением объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке».

В начале 2021 года принц Филипп был госпитализирован. Как сообщили представители королевской семьи, герцог Эдинбургский страдал инфекционным заболеванием. Однако это не был коронавирус, поскольку и Филипп и Елизавета II были вакцинированы.

1 марта Филиппа перевели в госпиталь Святого Варфоломея, а уже через два дня ему сделали операцию на сердце. 16 марта герцога выписали из больницы.

Напомним, принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства. У супругов четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

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