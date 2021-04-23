«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 24.04.2021
23.04.2021
24 апреля в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых нашумевших скандалах за всю историю Евровидения, а также покажут старые фото Златы Огневич. Подробнее читайте в материале.
В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 24 апреля 2021 года вы узнаете:
- Какие скандалы произошли за всю историю песенного конкурса Евровидение?
- Кому из звезд шоу-бизнеса стыдно за молодость?
- Как пройдет ревизия автобуса группы Антитела?
- Как Андре Тан проведет разбор стиля звезд?
- Как в прошлом выглядела Злата Огневич?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 24.04.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 24.04.2021
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