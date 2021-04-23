Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 24.04.2021

23.04.2021

24 апреля в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых нашумевших скандалах за всю историю Евровидения, а также покажут старые фото Златы Огневич. Подробнее читайте в материале.

В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 24 апреля 2021 года вы узнаете:

  • Какие скандалы произошли за всю историю песенного конкурса Евровидение?
  • Кому из звезд шоу-бизнеса стыдно за молодость?
  • Как пройдет ревизия автобуса группы Антитела?
  • Как Андре Тан проведет разбор стиля звезд?
  • Как в прошлом выглядела Злата Огневич?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 24.04.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 24.04.2021: как в прошлом выглядела Злата Огневич, а также как пройдет ревизия автобуса группы Антитела

 

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 24.04.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 24.04.2021: как в прошлом выглядела Злата Огневич, а также как пройдет ревизия автобуса группы Антитела

Больше по теме: Умер принц Филипп, муж королевы Елизаветы II

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.