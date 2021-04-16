17 квітня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються, як прокоментує найпопулярніші чутки про себе Меловін, а також розпитають Ірину Білик про найпотаємніші секрети. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 17 квітня 2021 року ви дізнаєтеся:

Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час — дайджест.

Як Меловін прокоментує найпопулярніші чутки про себе?

Які таємниці про своє життя в ексклюзивному інтерв’ю розкриє Ірина Білик?

Хто з селебріті виховує прийомних дітей?

Що Наталія Холоденко і Геннадій Вітер розкажуть про свою роботу і творчість?

Які труднощі довелося подолати Леді Гага на шляху до успіху?

Кому з селебріті пощастило зі свекрухою, а кому — ні?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 17.04.2021 Неймовірна правда про зірок випуск от17.04.2021: як прокоментує найпопулярніші чутки про себе Меловін, а також які таємниці про своє життя в ексклюзивному інтерв'ю розкриє Ірина Білик

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 17.04.2021 Неймовірна правда про зірок випуск от17.04.2021: як прокоментує найпопулярніші чутки про себе Меловін, а також які таємниці про своє життя в ексклюзивному інтерв'ю розкриє Ірина Білик

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