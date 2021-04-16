«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 17.04.2021
16.04.2021
17 квітня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник дізнаються, як прокоментує найпопулярніші чутки про себе Меловін, а також розпитають Ірину Білик про найпотаємніші секрети. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 17 квітня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час — дайджест.
- Як Меловін прокоментує найпопулярніші чутки про себе?
- Які таємниці про своє життя в ексклюзивному інтерв’ю розкриє Ірина Білик?
- Хто з селебріті виховує прийомних дітей?
- Що Наталія Холоденко і Геннадій Вітер розкажуть про свою роботу і творчість?
- Які труднощі довелося подолати Леді Гага на шляху до успіху?
- Кому з селебріті пощастило зі свекрухою, а кому — ні?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 17.04.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 17.04.2021
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