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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 17.04.2021

16.04.2021

17 апреля в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают, как прокомментирует самые популярные слухи о себе Меловин, а также расcпросят Ирину Билык о ее сокровенных секретах. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 17 апреля 2021 года вы узнаете:

  • Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время — дайджест. 
  • Как Меловин прокоментирует самые популярные слухи о себе?
  • Какие тайны о своей жизни в эксклюзивном интервью раскроет Ирина Билык?
  • Кто из селебрити воспитывает приемных детей? 
  • Что Наталья Холоденко и Геннадий Витер расскажут о своей работе и творчестве? 
  • Какие трудности пришлось преодолеть Леди Гага на пути к успеху? 
  • Кому из селебрити повезло со свекровью, а кому — нет?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 17.04.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от17.04.2021: как прокомментирует самые популярные слухи о себе Меловин, а также какие тайны о своей жизни в эксклюзивном интервью раскроет Ирина Билык

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 17.04.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от17.04.2021: как прокомментирует самые популярные слухи о себе Меловин, а также какие тайны о своей жизни в эксклюзивном интервью раскроет Ирина Билык

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