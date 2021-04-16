«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 17.04.2021
16.04.2021
17 апреля в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают, как прокомментирует самые популярные слухи о себе Меловин, а также расcпросят Ирину Билык о ее сокровенных секретах. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 17 апреля 2021 года вы узнаете:
- Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время — дайджест.
- Как Меловин прокоментирует самые популярные слухи о себе?
- Какие тайны о своей жизни в эксклюзивном интервью раскроет Ирина Билык?
- Кто из селебрити воспитывает приемных детей?
- Что Наталья Холоденко и Геннадий Витер расскажут о своей работе и творчестве?
- Какие трудности пришлось преодолеть Леди Гага на пути к успеху?
- Кому из селебрити повезло со свекровью, а кому — нет?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 17.04.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 17.04.2021
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