17 апреля в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник узнают, как прокомментирует самые популярные слухи о себе Меловин, а также расcпросят Ирину Билык о ее сокровенных секретах. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 17 апреля 2021 года вы узнаете:

Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время — дайджест.

Как Меловин прокоментирует самые популярные слухи о себе?

Какие тайны о своей жизни в эксклюзивном интервью раскроет Ирина Билык?

Кто из селебрити воспитывает приемных детей?

Что Наталья Холоденко и Геннадий Витер расскажут о своей работе и творчестве?

Какие трудности пришлось преодолеть Леди Гага на пути к успеху?

Кому из селебрити повезло со свекровью, а кому — нет?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 17.04.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от17.04.2021: как прокомментирует самые популярные слухи о себе Меловин, а также какие тайны о своей жизни в эксклюзивном интервью раскроет Ирина Билык

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 17.04.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от17.04.2021: как прокомментирует самые популярные слухи о себе Меловин, а также какие тайны о своей жизни в эксклюзивном интервью раскроет Ирина Билык

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