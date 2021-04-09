10 квітня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник покажуть, що ховає у своїй машині Олексій Тригубенко, а також який вигляд має будинок Слави Соломки. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 10 квітня 2021 року ви дізнаєтеся:

Що ховає у своєму авто Олексій Тригубенко?

Як відпочивають зірки?

Що приховує про своє життя Оля Цибульська?

Які труднощі довелося подолати Девіду Духовни на шляху до слави?

Який на вигляд будинок, у якому живе Слава Соломка?

Як зірки справляються з хейтом?

Хто з селебріті прагне бути найкращим у всьому?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 10.04.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 10.04.2021: що ховає у своїй машині Олексій Тригубенко, а також як виглядає будинок Слави Соломки

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 10.04.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 10.04.2021: що ховає у своїй машині Олексій Тригубенко, а також як виглядає будинок Слави Соломки

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