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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 10.04.2021

09.04.2021

10 квітня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник покажуть, що ховає у своїй машині Олексій Тригубенко, а також який вигляд має будинок Слави Соломки. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 10 квітня 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Що ховає у своєму авто Олексій Тригубенко?
  • Як відпочивають зірки?
  • Що приховує про своє життя Оля Цибульська?
  • Які труднощі довелося подолати Девіду Духовни на шляху до слави?
  • Який на вигляд будинок, у якому живе Слава Соломка?
  • Як зірки справляються з хейтом?
  • Хто з селебріті прагне бути найкращим у всьому?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 10.04.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 10.04.2021: що ховає у своїй машині Олексій Тригубенко, а також як виглядає будинок Слави Соломки

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 10.04.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 10.04.2021: що ховає у своїй машині Олексій Тригубенко, а також як виглядає будинок Слави Соломки

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