«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 10.04.2021
09.04.2021
10 квітня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник покажуть, що ховає у своїй машині Олексій Тригубенко, а також який вигляд має будинок Слави Соломки. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 10 квітня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Що ховає у своєму авто Олексій Тригубенко?
- Як відпочивають зірки?
- Що приховує про своє життя Оля Цибульська?
- Які труднощі довелося подолати Девіду Духовни на шляху до слави?
- Який на вигляд будинок, у якому живе Слава Соломка?
- Як зірки справляються з хейтом?
- Хто з селебріті прагне бути найкращим у всьому?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 10.04.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 10.04.2021
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