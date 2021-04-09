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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 10.04.2021

09.04.2021

10 апреля в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник покажут, что прячет в своей машине Алексей Тригубенко, а также как выглядит дом Славы Соломки. Подробнее читайте в материале.

нппз

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 10 апреля 2021 года вы узнаете:

  • Что прячет в своем авто Алексей Тригубенко?
  • Как отдыхают звезды? 
  • Что скрывает о своей жизни Оля Цибульская?
  • Какие трудности пришлось преодолеть Дэвиду Духовны на пути к славе? 
  • Как выглядит дом, в котором живет Слава Соломка?
  • Как звезды справляются с хейтом?
  • Кто из селебрити стремится быть лучшим во всем?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 10.04.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 10.04.2021: что прячет в своей машине Алексей Тригубенко, а также как выглядит дом Славы Соломки

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 10.04.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 10.04.2021: что прячет в своей машине Алексей Тригубенко, а также как выглядит дом Славы Соломки

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