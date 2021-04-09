«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 10.04.2021
09.04.2021
10 апреля в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник покажут, что прячет в своей машине Алексей Тригубенко, а также как выглядит дом Славы Соломки. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 10 апреля 2021 года вы узнаете:
- Что прячет в своем авто Алексей Тригубенко?
- Как отдыхают звезды?
- Что скрывает о своей жизни Оля Цибульская?
- Какие трудности пришлось преодолеть Дэвиду Духовны на пути к славе?
- Как выглядит дом, в котором живет Слава Соломка?
- Как звезды справляются с хейтом?
- Кто из селебрити стремится быть лучшим во всем?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 10.04.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 10.04.2021
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