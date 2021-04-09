10 апреля в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник покажут, что прячет в своей машине Алексей Тригубенко, а также как выглядит дом Славы Соломки. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 10 апреля 2021 года вы узнаете:

Что прячет в своем авто Алексей Тригубенко?

Как отдыхают звезды?

Что скрывает о своей жизни Оля Цибульская?

Какие трудности пришлось преодолеть Дэвиду Духовны на пути к славе?

Как выглядит дом, в котором живет Слава Соломка?

Как звезды справляются с хейтом?

Кто из селебрити стремится быть лучшим во всем?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 10.04.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 10.04.2021: что прячет в своей машине Алексей Тригубенко, а также как выглядит дом Славы Соломки

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 10.04.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 10.04.2021: что прячет в своей машине Алексей Тригубенко, а также как выглядит дом Славы Соломки

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