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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 03.04.2021

02.04.2021

3 квітня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розпитають Альону Альону про найпопулярніші чутки про неї, а також покажуть, що ховає у своєму авто Анастасія Приходько. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 3 квітня 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Які події відбулися у світі шоу-бізнесу за останній час?
  • Що ховає у своєму авто Анастасія Приходько?
  • Що стало причиною вибору такого епатажного образу співачки Марув?
  • Як Альона Альона прокоментує найпопулярніші чутки про себе?
  • Яка вона насправді, перша леді США Мішель Обама?
  • Кого із зірок зацькували в минулому?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 03.04.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 03.04.2021: Як Альона Альона прокоментує найпопулярніші чутки про себе і що ховає в своєму авто Анастасія Приходько

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