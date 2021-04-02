3 квітня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розпитають Альону Альону про найпопулярніші чутки про неї, а також покажуть, що ховає у своєму авто Анастасія Приходько. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 3 квітня 2021 року ви дізнаєтеся:

Які події відбулися у світі шоу-бізнесу за останній час?

Що ховає у своєму авто Анастасія Приходько?

Що стало причиною вибору такого епатажного образу співачки Марув?

Як Альона Альона прокоментує найпопулярніші чутки про себе?

Яка вона насправді, перша леді США Мішель Обама?

Кого із зірок зацькували в минулому?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 03.04.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 03.04.2021: Як Альона Альона прокоментує найпопулярніші чутки про себе і що ховає в своєму авто Анастасія Приходько

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