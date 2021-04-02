«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 03.04.2021
02.04.2021
3 квітня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розпитають Альону Альону про найпопулярніші чутки про неї, а також покажуть, що ховає у своєму авто Анастасія Приходько. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 3 квітня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Які події відбулися у світі шоу-бізнесу за останній час?
- Що ховає у своєму авто Анастасія Приходько?
- Що стало причиною вибору такого епатажного образу співачки Марув?
- Як Альона Альона прокоментує найпопулярніші чутки про себе?
- Яка вона насправді, перша леді США Мішель Обама?
- Кого із зірок зацькували в минулому?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 03.04.2021
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