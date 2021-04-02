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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 03.04.2021

02.04.2021

3 апреля в 9:30 на телеканале СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расспросят Алену Алену о самых популярных слухах о ней, а также покажут, что прячет в своем авто Анастасия Приходько. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 3 апреля 2021 года вы узнаете:

  • Какие события произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время?
  • Что прячет в своем авто Анастасия Приходько?
  • Что стало причиной выбора такого эпатажного образа певицы Марув?
  • Как Алена Алена прокомментирует самые популярные слухи о себе?
  • Какая она на самом деле, первая леди США Мишель Обама?
  • Кого из звезд затравили в прошлом?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 03.04.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 03.04.2021: Как Алена Алена прокомментирует самые популярные слухи о себе и что прячет в своем авто Анастасия Приходько

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