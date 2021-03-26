27 березня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як прокоментує найпопулярніші чутки про себе Павло Зібров, а також покажуть, що ховає у своїй сумці Амадор Лопес. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 27 березня 2021 року ви дізнаєтеся:

Як Павло Зібров прокоментує найпопулярніші чутки про себе?

Що ховає у своїй сумці Амадор Лопес?

Наскільки добре знають одне одного Тарас Тополя і Альоша ― битва Ч/Ж.

Хто з жінок-зірок зробив перший крок у стосунках?

Що приховує Андрій Рибак у своєму авто?

Які труднощі довелося подолати Опрі Вінфрі на шляху до слави?

Як селебріті бачать майбутнє своїх дітей?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.03.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 27.03.2021: як прокоментує найпопулярніші чутки про себе Павло Зібров, а також покажуть, що ховає в своїй сумці Амадор Лопес

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.03.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 27.03.2021: як прокоментує найпопулярніші чутки про себе Павло Зібров, а також покажуть, що ховає в своїй сумці Амадор Лопес

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