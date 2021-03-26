Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.03.2021

26.03.2021

27 марта в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прокомментирует самые популярные слухи о себе Павел Зибров, а также покажут, что прячет в своей сумке Амадор Лопес. Подробнее читайте в материале.

нппз

Больше по теме: Нидерланды определили представителя на Евровидении-2021

В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 27 марта 2021 года вы узнаете:

  • Как Павел Зибров прокомментирует самые популярные слухи о себе?
  • Что прячет в  своей сумке Амадор Лопес?
  • Насколько хорошо знают друг друга Тарас Тополя и Алеша — битва М/Ж.
  • Кто из женщин-звезд сделал первый шаг в отношениях?
  • Что скрывает Андрей Рыбак в своем авто?
  • Какие трудности пришлось преодолеть Опре Уинфри на пути к славе?
  • Как селебрити видят будущее своих детей?
  • Почему родной отец Джамалы хотел помешать ей стать певицей?
  • За что известная балерина Анастасия Волочкова выгнала из дома собственную мать?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.03.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 27.03.2021: как прокомментирует самые популярные слухи о себе Павел Зибров, а также покажут, что прячет в своей сумке Амадор Лопес

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.03.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 27.03.2021: как прокомментирует самые популярные слухи о себе Павел Зибров, а также покажут, что прячет в своей сумке Амадор Лопес

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.