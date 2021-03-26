«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.03.2021
26.03.2021
27 марта в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прокомментирует самые популярные слухи о себе Павел Зибров, а также покажут, что прячет в своей сумке Амадор Лопес. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 27 марта 2021 года вы узнаете:
- Как Павел Зибров прокомментирует самые популярные слухи о себе?
- Что прячет в своей сумке Амадор Лопес?
- Насколько хорошо знают друг друга Тарас Тополя и Алеша — битва М/Ж.
- Кто из женщин-звезд сделал первый шаг в отношениях?
- Что скрывает Андрей Рыбак в своем авто?
- Какие трудности пришлось преодолеть Опре Уинфри на пути к славе?
- Как селебрити видят будущее своих детей?
- Почему родной отец Джамалы хотел помешать ей стать певицей?
- За что известная балерина Анастасия Волочкова выгнала из дома собственную мать?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.03.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.03.2021
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