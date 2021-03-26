27 марта в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прокомментирует самые популярные слухи о себе Павел Зибров, а также покажут, что прячет в своей сумке Амадор Лопес. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 27 марта 2021 года вы узнаете:

Как Павел Зибров прокомментирует самые популярные слухи о себе?

Что прячет в своей сумке Амадор Лопес?

Насколько хорошо знают друг друга Тарас Тополя и Алеша — битва М/Ж.

Кто из женщин-звезд сделал первый шаг в отношениях?

Что скрывает Андрей Рыбак в своем авто?

Какие трудности пришлось преодолеть Опре Уинфри на пути к славе?

Как селебрити видят будущее своих детей?

Почему родной отец Джамалы хотел помешать ей стать певицей?

За что известная балерина Анастасия Волочкова выгнала из дома собственную мать?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.03.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 27.03.2021: как прокомментирует самые популярные слухи о себе Павел Зибров, а также покажут, что прячет в своей сумке Амадор Лопес

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.03.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 27.03.2021: как прокомментирует самые популярные слухи о себе Павел Зибров, а также покажут, что прячет в своей сумке Амадор Лопес

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