«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.03.2021
19.03.2021
20 березня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе Гарік Бірча, а також покажуть, що ховає у своїй сумці Альона-Альона. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 20 березня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Дайджест найцікавіших подій, які відбулися у світі шоу-бізнесу за останній час.
- Що ховає у своїй сумці Альона-Альона?
- Кому із зірок вдалося побудувати тривалі стосунки та щасливі сім’ї?
- У чому феномен одного з найпопулярніших українських рок-гуртів — «Воплі Відоплясова»?
- Як Гарік Бірча прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе?
- Через які складнощі довелося пройти Міккі Рурку, щоб досягти успіху?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.03.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.03.2021
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