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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.03.2021

19.03.2021

20 березня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе Гарік Бірча, а також покажуть, що ховає у своїй сумці Альона-Альона. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 20 березня 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Дайджест найцікавіших подій, які відбулися у світі шоу-бізнесу за останній час.
  • Що ховає у своїй сумці Альона-Альона?
  • Кому із зірок вдалося побудувати тривалі стосунки та щасливі сім’ї?
  • У чому феномен одного з найпопулярніших українських рок-гуртів — «Воплі Відоплясова»?
  • Як Гарік Бірча прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе?
  • Через які складнощі довелося пройти Міккі Рурку, щоб досягти успіху?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.03.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 20.03.2021: як прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе Гарік Бірча, а також покажуть, що ховає в своїй сумці Альона-Альона

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.03.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 20.03.2021: як прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе Гарік Бірча, а також покажуть, що ховає в своїй сумці Альона-Альона

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