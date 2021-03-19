20 березня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе Гарік Бірча, а також покажуть, що ховає у своїй сумці Альона-Альона. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 20 березня 2021 року ви дізнаєтеся:

Дайджест найцікавіших подій, які відбулися у світі шоу-бізнесу за останній час.

Що ховає у своїй сумці Альона-Альона?

Кому із зірок вдалося побудувати тривалі стосунки та щасливі сім’ї?

У чому феномен одного з найпопулярніших українських рок-гуртів — «Воплі Відоплясова»?

Як Гарік Бірча прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе?

Через які складнощі довелося пройти Міккі Рурку, щоб досягти успіху?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.03.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 20.03.2021: як прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе Гарік Бірча, а також покажуть, що ховає в своїй сумці Альона-Альона

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.03.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 20.03.2021: як прокоментує найпопулярніші Google-запити про себе Гарік Бірча, а також покажуть, що ховає в своїй сумці Альона-Альона

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