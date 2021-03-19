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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.03.2021

19.03.2021

20 марта в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, как прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе Гарик Бирча, а также покажут, что прячет в своей сумке Алена-Алена. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 20 марта 2021 года вы узнаете:

  • Дайджест самых интересных событий, которые произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время. 
  • Что прячет в своей сумке Алена-Алена?
  • Кому из звезд удалось построить длительные отношения и счастливые семьи? 
  • В чем феномен одной из самых популярных украинских рок-групп — «Вопли Видоплясова»?
  • Как Гарик Бирча прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе?
  • Через какие сложности пришлось пройти Микки Рурку, чтобы достичь успеха? 

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.03.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 20.03.2021: как прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе Гарик Бирча, а также покажут, что прячет в своей сумке Алена-Алена

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.03.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 20.03.2021: как прокомментирует самые популярные Google-запросы о себе Гарик Бирча, а также покажут, что прячет в своей сумке Алена-Алена

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