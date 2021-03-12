13 березня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про скандальне інтерв’ю Меган Маркл і принца Гаррі, а також вивідають таємниці Павла Зіброва. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 13 березня 2021 року ви дізнаєтеся:

Дайджест найцікавіших подій, які відбулися у світі шоу-бізнесу за останній час.

Усі подробиці про скандальне інтерв’ю Меган Маркл і принца Гаррі.

Тонкощі роботи з артистами від кліпмейкера Леоніда Колосовського.

Неймовірні подробиці з життя Денієла Редкліффа.

Сенсаційні таємниці, якими поділиться Павло Зібров в ексклюзивному інтерв’ю.

Як зірки ставляться до зради і хто з селебріті готовий пробачити її заради кохання.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 13.03.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 13.03.2021: вся правда про про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, а також таємниці Павла Зіброва

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 13.03.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 13.03.2021: вся правда про про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, а також таємниці Павла Зіброва

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