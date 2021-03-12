13 марта в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри, а также разузнают сокровенные тайны Павла Зиброва. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 13 марта 2021 года вы узнаете:

Дайджест самых интересных событий, которые произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время.

Все подробности о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри.

Тонкости работы с артистами от клипмейкера Леонида Колосовского.

Невероятные подробности из жизни Дэниела Редклиффа.

Ошеломительные тайны, которыми поделится Павло Зибров в эксклюзивном интервью.

Как звезды относятся к измене и кто из селебрити готов простить ее ради любви.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 13.03.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 13.03.2021:вся правда о о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри, а также сокровенные тайны Павла Зиброва

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 13.03.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 13.03.2021:вся правда о о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри, а также сокровенные тайны Павла Зиброва

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