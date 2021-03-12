«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 13.03.2021
12.03.2021
13 марта в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри, а также разузнают сокровенные тайны Павла Зиброва. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 13 марта 2021 года вы узнаете:
- Дайджест самых интересных событий, которые произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время.
- Все подробности о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри.
- Тонкости работы с артистами от клипмейкера Леонида Колосовского.
- Невероятные подробности из жизни Дэниела Редклиффа.
- Ошеломительные тайны, которыми поделится Павло Зибров в эксклюзивном интервью.
- Как звезды относятся к измене и кто из селебрити готов простить ее ради любви.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 13.03.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 13.03.2021
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