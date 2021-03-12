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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 13.03.2021

12.03.2021

13 марта в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри, а также разузнают сокровенные тайны Павла Зиброва. Подробнее читайте в материале.

нппз

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 13 марта 2021 года вы узнаете:

  • Дайджест самых интересных событий, которые произошли в мире шоу-бизнеса за последнее время. 
  • Все подробности о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри. 
  • Тонкости работы с артистами от клипмейкера Леонида Колосовского.
  • Невероятные подробности из жизни Дэниела Редклиффа.
  • Ошеломительные тайны, которыми поделится Павло Зибров в эксклюзивном интервью.
  • Как звезды относятся к измене и кто из селебрити готов простить ее ради любви.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 13.03.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 13.03.2021:вся правда о о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри, а также сокровенные тайны Павла Зиброва

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 13.03.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 13.03.2021:вся правда о о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри, а также сокровенные тайны Павла Зиброва

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