6 березня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, які таємниці про себе розкрив Олексій Тригубенко, а також що ховає у своїй сумці Аніта Луценко? Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 6 березня 2021 року ви дізнаєтеся:

Які події відбулися у світі шоу-бізнесу за останній час?

Із якими труднощами довелося впоратися Кім Бейсінгер на шляху до слави?

Які таємниці про себе розкриє Олексій Тригубенко у відвертому інтерв’ю?

Що ховає у своїй сумці Аніта Луценко?

Як створювався новий проєкт «Імпров Лайв Шоу»?

Хто із зірок українського та світового шоу-бізнесу став розлучницею?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.03.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 06.03.2021: які таємниці про себе розкрив Олексій Тригубенко, а також що ховає в своїй сумці Аніта Луценко

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.03.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 06.03.2021: які таємниці про себе розкрив Олексій Тригубенко, а також що ховає в своїй сумці Аніта Луценко

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