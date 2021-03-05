«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.03.2021
05.03.2021
6 березня о 9:30 на телеканалі СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, які таємниці про себе розкрив Олексій Тригубенко, а також що ховає у своїй сумці Аніта Луценко? Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 6 березня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Які події відбулися у світі шоу-бізнесу за останній час?
- Із якими труднощами довелося впоратися Кім Бейсінгер на шляху до слави?
- Які таємниці про себе розкриє Олексій Тригубенко у відвертому інтерв’ю?
- Що ховає у своїй сумці Аніта Луценко?
- Як створювався новий проєкт «Імпров Лайв Шоу»?
- Хто із зірок українського та світового шоу-бізнесу став розлучницею?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.03.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.03.2021
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